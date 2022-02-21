Порывы ветра до 18 м/с. В Киеве резко изменится погода
Фото: в Украине сильный ветер с порывами 15-18 м/с (Getty Images)
В Киеве к концу дня 21 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Речь идет о сильном ветре, его скорость будет достигать 15-18 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В ближайшее время 21 февраля в Киеве порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Рекомендации, которые нужно соблюдать при такой погоде:
- все окна и двери нужно плотно закрыть. Также нужно убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
- если вы оказались на улице, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.
- в случае сильных порывов ветра необходимо спрятаться в помещении или другом укрытии.
- необходимо избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей. Также нельзя парковать авто возле деревьев.
Напомним, что в горах Карпат ожидается ухудшение погодных условий в понедельник, 21 февраля. Спасатели советуют воздержаться от выхода в высокогорье.
Отметим, что синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 22 февраля.