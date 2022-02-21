Пориви вітру до 18 м/с. У Києві різко зміниться погода
Фото: в Україні сильний вітер з поривами 15-18 м/с (Getty Images)
У Києві до кінця дня 21 лютого очікується погіршення погодних умов. Йдеться про сильний вітер, його швидкість сягатиме 15-18 м/с.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу ДСНС України.
"Найближчим часом 21 лютого в Києві пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Рекомендації, які потрібно дотримуватися при такій погоді:
- всі вікна і двері потрібно щільно закрити. Також потрібно прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
- якщо ви опинилися на вулиці, необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев.
- у разі сильних поривів вітру необхідно сховатися в приміщенні або іншому укритті.
- необхідно уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь. Також не можна паркувати авто біля дерев.
Нагадаємо, що у горах Карпат очікується погіршення погодних умов у понеділок, 21 лютого. Рятувальники радять утриматися від виходу у високогір'ї.
Відзначимо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 лютого.