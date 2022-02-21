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Пориви вітру до 18 м/с. У Києві різко зміниться погода

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 15:24
Пориви вітру до 18 м/с. У Києві різко зміниться погода Фото: в Україні сильний вітер з поривами 15-18 м/с (Getty Images)
Автор: Кароліна Гайдук

У Києві до кінця дня 21 лютого очікується погіршення погодних умов. Йдеться про сильний вітер, його швидкість сягатиме 15-18 м/с.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу ДСНС України.

"Найближчим часом 21 лютого в Києві пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Рекомендації, які потрібно дотримуватися при такій погоді:

  • всі вікна і двері потрібно щільно закрити. Також потрібно прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
  • якщо ви опинилися на вулиці, необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев.
  • у разі сильних поривів вітру необхідно сховатися в приміщенні або іншому укритті.
  • необхідно уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь. Також не можна паркувати авто біля дерев.

Нагадаємо, що у горах Карпат очікується погіршення погодних умов у понеділок, 21 лютого. Рятувальники радять утриматися від виходу у високогір'ї.

Відзначимо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 лютого.

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