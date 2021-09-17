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Из-за сильных ливней в западных областях в ближайшие дни ожидается подъем воды в реках

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Пятница 17 сентября 2021 09:26
Из-за сильных ливней в западных областях в ближайшие дни ожидается подъем воды в реках Фото: в Украине повысится уровень воды в реках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В течение 17-19 сентября, в результате осадков в западных областях Украины ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями. Предварительно, негативных последствий не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение ГСЧС.

Уровень воды поднимется:

  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,5 - 1,5 м;
  • на реках Закарпатья 0,3-1,5 м;
  • на Латорице и в нижнем течении Боржавы до 2,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, в Украине сегодня вернулось похолодание с дождливой погодой.

РБК-Украина писало, что 17 сентября объявили штормовое предупреждение в западных областях. Там прогнозируют значительные дожди и грозы.

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