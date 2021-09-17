Из-за сильных ливней в западных областях в ближайшие дни ожидается подъем воды в реках
Фото: в Украине повысится уровень воды в реках (Виталий Носач, РБК-Украина)
В течение 17-19 сентября, в результате осадков в западных областях Украины ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями. Предварительно, негативных последствий не прогнозируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение ГСЧС.
Уровень воды поднимется:
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,5 - 1,5 м;
- на реках Закарпатья 0,3-1,5 м;
- на Латорице и в нижнем течении Боржавы до 2,0 м.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, в Украине сегодня вернулось похолодание с дождливой погодой.
РБК-Украина писало, что 17 сентября объявили штормовое предупреждение в западных областях. Там прогнозируют значительные дожди и грозы.