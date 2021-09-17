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Сильные дожди и грозы: на западе Украины объявили штормовое предупреждение

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Пятница 17 сентября 2021 08:17
Сильные дожди и грозы: на западе Украины объявили штормовое предупреждение Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине 17 сентября объявили штормовое предупреждение в западных областях. Там прогнозируют значительные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода ухудшится днем в западных областях.

Значительные дожди (и уровень опасности, желтый) следует ожидать в:

  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Львовской,
  • Волынской,
  • Ровенской областях.

Сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый) пройдут в Карпатах.

Кроме того, 17 сентября в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Желтый (или первый) уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Оранжевый (или второй) уровень опасности - II степень - погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

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