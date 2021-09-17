Через сильні зливи у західних областях найближчими днями очікується підйом води у річках
Фото: в Україні підвищиться рівень води у річках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом 17-19 вересня, внаслідок опадів в західних областях України, очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями. Попередньо, негативних наслiдкiв не прогнозують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження ДСНС.
Рівень води підніметься:
- на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) 0,5 - 1,5 м;
- на річках Закарпаття 0,3-1,5 м;
- на Латориці та в нижній течії Боржави до 2,0 м.
В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Нагадаємо, в Україну сьогодні повернулось похолодання з дощовою погодою.
РБК-Україна писало, що 17 вересня оголосили штормове попередження у західних областях. Там прогнозують значні дощі та грози.