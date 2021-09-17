Похолодание с грозами вернулось в Украину: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украину вернулось похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину вернулось похолодание с дождливой погодой. Дожди и грозы ожидаются в западных и северных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Дожди и грозы накроют пол-Украины: запад, север, частично центр, в частности Киев.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +18+21, а ночью +10+16,
- на севере днем +14+17, а ночью +6+9,
- в центре днем +18+24, а ночью +7+10,
- на востоке днем +20+22, а ночью +5+7,
- на юге днем +22+26, а ночью +9+17.
Прогноз в Киеве
В Киеве на сегодня прогнозируют грозу. Температура воздуха днем составит +18+20, а ночью +9+11.