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Похолодание с грозами вернулось в Украину: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 08:39
Похолодание с грозами вернулось в Украину: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину вернулось похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину вернулось похолодание с дождливой погодой. Дожди и грозы ожидаются в западных и северных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Дожди и грозы накроют пол-Украины: запад, север, частично центр, в частности Киев.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +18+21, а ночью +10+16,
  • на севере днем +14+17, а ночью +6+9,
  • в центре днем +18+24, а ночью +7+10,
  • на востоке днем +20+22, а ночью +5+7,
  • на юге днем +22+26, а ночью +9+17.

Похолодание с грозами вернулось в Украину: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве на сегодня прогнозируют грозу. Температура воздуха днем составит +18+20, а ночью +9+11.

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