Сильные дожди и грозы: прогноз на понедельник

В понедельник, 24 мая, в Украине ожидаются сильные дожди и грозы . Осадки прогнозируются ночью в западных, северных, центральных областях, днем - Полтавской и Сумской области.

Ночью на западе - 6-8 градусов тепла, на севере - 10-12 градусов, в центре, на востоке и на юге - 11-13 градусов.

Температура воздуха в западных и северных областях - 16-18 градусов тепла, в центре - 17-20 градусов. На юге и востоке страны - 21-26 градусов.

Напомним, предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.