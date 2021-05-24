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Сильные дожди и грозы: прогноз на понедельник

Автор: Александр Белоус

В понедельник, 24 мая, в Украине ожидаются сильные дожди и грозы. Осадки прогнозируются ночью в западных, северных, центральных областях, днем - Полтавской и Сумской области.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Температура воздуха в западных и северных областях - 16-18 градусов тепла, в центре - 17-20 градусов. На юге и востоке страны - 21-26 градусов.

Ночью на западе - 6-8 градусов тепла, на севере - 10-12 градусов, в центре, на востоке и на юге - 11-13 градусов.

В Киеве ночью ожидается сильный дождь, днем умеренный дождь. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 17-19 градусов тепла.

Напомним, предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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