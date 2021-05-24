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Сильні дощі та грози: прогноз на понеділок

Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 24 травня, в Україні очікуються сильні дощі та грози. Опади прогнозуються вночі у західних, північних, центральних областях, вдень - Полтавській та Сумській області.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Температура повітря в західних і північних областях - 16-18 градусів тепла, в центрі - 17-20 градусів. На півдні та сході країни - 21-26 градусів.

Вночі на заході - 6-8 градусів тепла, на півночі - 10-12 градусів, у центрі, на Сході та на півдні - 11-13 градусів.

У Києві вночі очікується сильний дощ, вдень помірний дощ. Температура вночі 11-13 градусів тепла, вдень 17-19 градусів тепла.

Нагадаємо, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти і хмари не дають повітрю прогрітися. За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця місяця очікується помірна температура.

Зазначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні становитиме 15-18 градусів, у горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1, 5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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