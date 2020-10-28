Во Вьетнаме из-за тайфуна эвакуируют более миллиона человек

Во Вьетнаме из-за сильного тайфуна "Молаве" массово эвакуируют людей. Этот тайфун уже вызвал гибель людей на Филиппинах.
Об этом сообщает Climate change news.
Скорость ветра, по прогнозам, достигнет 165 километров в час.
"Ожидается, что "Молаве" станет самым сильным и смертоносным штормом, который обрушится на Вьетнам в этом году ... и одним из самых серьезных штормов, которые мы видели за последние годы", - сказал Нгуен Хай Ань, вице-президент и генеральный секретарь вьетнамского Красного Креста.
DỰ BÁO MƯA LỚN VÀ GIÓ MẠNH LIÊN TỤC 24 GIỜ— saigon today media (@today_saigon) October 27, 2020
Live Stream hướng di chuyển của bão và tình hình thiệt hại bão gây ra tại đâyhttps://t.co/touhlW3wXV#saigontodaymedia #Vietnam #Molave #mientrung pic.twitter.com/7yzcnLTZ34
hướng về miền trung#dongphugia#dalat#mientrung pic.twitter.com/xh7GfbeMnd— VLXD Đông Phú Gia (@OngVlxd) October 27, 2020
Напомним, на Филиппины обрушился мощный тайфун "Молаве", в результате чего погибли по меньшей мере девять человек. Власти не исключают увеличения количества погибших в результате стихийного бедствия.
Напомним, в штате Луизиана (США) власть ввела чрезвычайную ситуацию в связи с приближением урагана "Сета". Сейчас он движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/сек.
РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома. из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.