Во Вьетнаме из-за тайфуна эвакуируют более миллиона человек

Фото: Вьетнам (twitter)

Во Вьетнаме из-за сильного тайфуна "Молаве" массово эвакуируют людей. Этот тайфун уже вызвал гибель людей на Филиппинах.

Об этом сообщает Climate change news.

Скорость ветра, по прогнозам, достигнет 165 километров в час.

"Ожидается, что "Молаве" станет самым сильным и смертоносным штормом, который обрушится на Вьетнам в этом году ... и одним из самых серьезных штормов, которые мы видели за последние годы", - сказал Нгуен Хай Ань, вице-президент и генеральный секретарь вьетнамского Красного Креста.

DỰ BÁO MƯA LỚN VÀ GIÓ MẠNH LIÊN TỤC 24 GIỜ

Live Stream hướng di chuyển của bão và tình hình thiệt hại bão gây ra tại đâyhttps://t.co/touhlW3wXV#saigontodaymedia #Vietnam #Molave #mientrung pic.twitter.com/7yzcnLTZ34 — saigon today media (@today_saigon) October 27, 2020

Напомним, на Филиппины обрушился мощный тайфун "Молаве", в результате чего погибли по меньшей мере девять человек. Власти не исключают увеличения количества погибших в результате стихийного бедствия.

Напомним, в штате Луизиана (США) власть ввела чрезвычайную ситуацию в связи с приближением урагана "Сета". Сейчас он движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/сек.

РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома. из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.