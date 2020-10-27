ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На США надвигается ураган "Сета"

Штат Луизиана, Вторник 27 октября 2020 09:45
На США надвигается ураган "Сета"
Фото: ураган (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

В понедельник, 26 октября, в штате Луизиана (США) власть ввела чрезвычайную ситуацию в связи с приближением урагана "Сета". Сейчас он движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с.

Об этом губернатор штата Джон Белл Эдвардс написал в своем Twitter.

По его словам, населению штата пора приготовиться к урагану, который по прогнозам метеорологов, обрушится на южное побережье Мексиканского залива в среду вечером.

По информации Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри урагана "Сета" составляет 36,1 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Из-за него сильные дожди обрушатся на полуостров Юкатан, а высота волн на побережье может достигнуть 7 м.

Напомним, 10 октября ураган "Дельта" приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км/ч. Тогда без электроэнергии остались более 480 тысяч жителей Луизианы.

Также РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ураган

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь