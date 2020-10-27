На США надвигается ураган "Сета"

Фото: ураган (pixabay)

В понедельник, 26 октября, в штате Луизиана (США) власть ввела чрезвычайную ситуацию в связи с приближением урагана "Сета". Сейчас он движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с.

Об этом губернатор штата Джон Белл Эдвардс написал в своем Twitter.

По его словам, населению штата пора приготовиться к урагану, который по прогнозам метеорологов, обрушится на южное побережье Мексиканского залива в среду вечером.

По информации Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри урагана "Сета" составляет 36,1 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Из-за него сильные дожди обрушатся на полуостров Юкатан, а высота волн на побережье может достигнуть 7 м.

Напомним, 10 октября ураган "Дельта" приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км/ч. Тогда без электроэнергии остались более 480 тысяч жителей Луизианы.

Также РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.