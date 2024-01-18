UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сильний вітер та дощ: погода в Україні сьогодні знову зіпсується

Фото: погода 18 січня буде з дощем та шквалами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 18 січня, буде з дощем та шквальним вітром. У більшості областей вдень плюсова температура, а вночі місцями сильний мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, вдень в Україні дощ, на північному сході країни з мокрим снігом. На Закарпатті очікуються сильні дощі. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах місцями шквали до 25 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень від +1 до +5, вночі -6 -17 градусів (у Чернігівській та Сумській областях найбільші морози);
  • на сході: вдень 0 +3, а вночі -6 -15 градусів;
  • на півдні: вдень від +6 до +8, вночі до +2 градусів;
  • на заході: вдень+3 +8, а вночі від +1 до -5 градусів;
  • у центрі: вдень +4 +7, вночі -2 -7 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень дощ, а вночі можливий сніг. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, прогнозуються шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +3 +5 градусів, а вночі -6 -8 градусів.

Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні спостерігали сильні морози. Потім до України прийшло відносне потепління. Але вже з 17 січня синоптики знову попередили про морози до -15 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві