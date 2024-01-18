RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сильный ветер и дождь: погода в Украине сегодня снова испортится

Фото: погода 18 января будет с дождем и шквалами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 18 января, будет с дождем и шквальным ветром. В большинстве областей днем плюсовая температура, а ночью местами сильный мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, днем в Украине дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом. На Закарпатье ожидаются сильные дожди. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с, а в Карпатах местами шквалы до 25 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем от +1 до +5, ночью -6 -17 градусов (в Черниговской и Сумской областях сильные морозы);
  • на востоке: днем 0 +3, а ночью -6 -15 градусов;
  • на юге: днем от +6 до +8, ночью до +2 градусов;
  • на западе: днем +3 +8, а ночью от +1 до -5 градусов;
  • в центре: днем +4 +7, ночью -2 -7 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, днем дождь, ночью возможен снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, прогнозируются шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +3 +5 градусов, а ночью -6 -8 градусов.

Напомним, на прошлой неделе в Украине наблюдали сильные морозы. Затем в Украину пришло относительное потепление. Но уже с 17 января синоптики снова предупредили о морозах до -15 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве