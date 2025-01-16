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Сильний вітер і місцями опади: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Україна , Четвер 16 січня 2025 13:30
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Сильний вітер і місцями опади: синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: синоптик дала прогноз погоди на 17 січня (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 17 січня, буде вітряною. У низці областей очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко в Telegram.

Вона відзначила термічну особливість, яку фіксують в Україні протягом кількох днів. Так, на півдні найхолодніше вночі, а вдень (це вже ближче до норми) найтепліше.

Як розповіла синоптик, вночі холодний пояс витягнеться від Закарпаття до південного сходу України. Там очікується від нуля до -4 градусів. На решті території України вночі буде в районі нуля градусів.

Завтра вдень на заході, півдні та південному сході температура повітря буде +1 +5 градів. На решті території країни стовпчики термометрів покажуть від нуля до +3.

Опади у вигляді мокрого снігу та дощу очікуються завтра на лівобережній частині України, на правобережжі - без істотних опадів.

"Характерна особливість завтрашнього дня - сильний північно-західний вітер! Будьте обережними", - попередила синоптик.

За прогнозами Діденко, завтра у Києві буде хмарно, але істотних опадів не очікується. Впродовж доби у столиці від нуля до +2 градусів.

Синоптик зазначила, що надалі в Україні переважатиме тепла погода. Найближче похолодання, до морозів, очікується орієнтовно з 23-24 січня.

Нагадаємо, минулий рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень. Середньорічна температура у столиці склала +11,4 градуса.

Також нещодавно синоптики зафіксували температурні рекорди у шести містах України.

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