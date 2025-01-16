Сильный ветер и местами осадки: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Погода в Украине завтра, 17 января, будет ветреной. В ряде областей ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Она отметила термическую особенность, которую фиксируют в Украине в течение нескольких дней. Так, на юге холоднее всего ночью, а днем ​​(это уже ближе к норме) теплее всего.

Как рассказала синоптик, ночью холодный пояс вытянется от Закарпатья до юго-востока Украины. Там ожидается от нуля до -4 градусов. На остальной территории Украины ночью будет в районе нуля градусов.

Завтра днем на западе, юге и юго-востоке температура воздуха будет +1 +5 град. На остальной территории страны столбики термометров покажут от нуля до +3.

Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются завтра на левобережной части Украины, на правобережье - без существенных осадков.

"Характерная особенность завтрашнего дня - сильный северо-западный ветер! Будьте осторожны", - предупредила синоптик.

По прогнозам Диденко, завтра в Киеве будет облачно, но существенных осадков не ожидается. В течение суток в столице от нуля до +2 градусов.

Синоптик отметила, что в дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода. Ближайшее похолодание, до морозов, ожидается ориентировочно с 23-24 января.