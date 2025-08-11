UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Сильний вітер і дощ залишили без світла понад 100 населених пунктів в Україні

Фото: понад 100 населених пунктів в Україні без світла через негоду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негода в Україні 11 серпня залишила без світла понад 100 населених пунктів. Відключення зафіксовані у шести областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Станом на 7:00 за інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 116 населених пунктів в шести областях:

  • Тернопільська - 55,
  • Івано-Франківська - 24,
  • Хмельницька – 16,
  • Київська - 8,
  • Волинська - 8, 
  • Чернівецька - 5.

Голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що через грози та поривчастий вітер пошкоджено 20 ЛЕП 10 кВ. Без світла залишилися 55 населених пунктів, в тому числі 32 - частково, а це - 10 068 споживачів.

Фото: без світла в Україні 100 населених пунктів (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 6 серпня у Києві вирувала потужна негода. Місто накрила сильна злива, фіксувалися пориви вітру.

РБК-Україна розповідало, якою буде погона в Україні цього тижня. За прогнозами синоптиків, у низці регіонів очікується злива та грози, але в інших - спека.

ДСНСНегода в УкраїніПогодаВідключеня світла