Сильний вітер і дощ залишили без світла понад 100 населених пунктів в Україні

Негода в Україні 11 серпня залишила без світла понад 100 населених пунктів. Відключення зафіксовані у шести областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Станом на 7:00 за інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 116 населених пунктів в шести областях:
Голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що через грози та поривчастий вітер пошкоджено 20 ЛЕП 10 кВ. Без світла залишилися 55 населених пунктів, в тому числі 32 - частково, а це - 10 068 споживачів.
Фото: без світла в Україні 100 населених пунктів (dsns.gov.ua)
Нагадаємо, 6 серпня у Києві вирувала потужна негода. Місто накрила сильна злива, фіксувалися пориви вітру.
РБК-Україна розповідало, якою буде погона в Україні цього тижня. За прогнозами синоптиків, у низці регіонів очікується злива та грози, але в інших - спека.