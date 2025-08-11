Сильний вітер і дощ залишили без світла понад 100 населених пунктів в Україні

Станом на 7:00 за інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 116 населених пунктів в шести областях:

Тернопільська - 55,

Івано-Франківська - 24,

Хмельницька – 16,

Київська - 8,

Волинська - 8,

Чернівецька - 5.

Голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що через грози та поривчастий вітер пошкоджено 20 ЛЕП 10 кВ. Без світла залишилися 55 населених пунктів, в тому числі 32 - частково, а це - 10 068 споживачів.



Фото: без світла в Україні 100 населених пунктів (dsns.gov.ua)