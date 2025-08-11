Сильный ветер и дождь оставили без света более 100 населенных пунктов в Украине

По состоянию на 7:00 по информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий обесточены 116 населенных пунктов в шести областях:

Тернопольская - 55,

Ивано-Франковская - 24,

Хмельницкая - 16,

Киевская - 8,

Волынская - 8,

Черновицкая - 5.

Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что из-за грозы и порывистого ветра повреждены 20 ЛЭП 10 кВ. Без света остались 55 населенных пунктов, в том числе 32 - частично, а это - 10 068 потребителей.



Фото: без света в Украине 100 населенных пунктов (dsns.gov.ua)