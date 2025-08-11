Сильный ветер и дождь оставили без света более 100 населенных пунктов в Украине

Непогода в Украине 11 августа оставила без света более 100 населенных пунктов. Отключения зафиксированы в шести областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По состоянию на 7:00 по информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий обесточены 116 населенных пунктов в шести областях:
Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что из-за грозы и порывистого ветра повреждены 20 ЛЭП 10 кВ. Без света остались 55 населенных пунктов, в том числе 32 - частично, а это - 10 068 потребителей.
Фото: без света в Украине 100 населенных пунктов (dsns.gov.ua)
Напомним, 6 августа в Киеве бушевала мощная непогода. Город накрыл сильный ливень, фиксировались порывы ветра.
РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине на этой неделе. По прогнозам синоптиков, в ряде регионов ожидается ливень и грозы, но в других - жара.