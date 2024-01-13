Сильний мороз і місцями сніг: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 13 січня, буде морозною. У деяких областях очікується сніг та шквальний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, в Україні очікується сніг. Лише на сході та місцями на півдні без опадів. На дорогах країни ожеледиця.
Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. На заході місцями пориви вітру до 15-20 м/с та хуртовини.
Температура повітря:
У столиці сьогодні хмарно, прогнозується сніг. На дорогах міста ожеледиця.
Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде -5 -7 градусів, а вночі -10 -12.
Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігають сильні морози. Також деякі області засипало снігом.
За прогнозами синоптиків, на вихідних в Україні посиляться морози. Найхолодніше буде у Чернігівській та Сумській області.
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