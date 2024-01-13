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Сильний мороз і місцями сніг: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде морозна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 13 січня, буде морозною. У деяких областях очікується сніг та шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, в Україні очікується сніг. Лише на сході та місцями на півдні без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. На заході місцями пориви вітру до 15-20 м/с та хуртовини.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень від -4 до -13, вночі -9 -20 градусів (найхолодніше буде в Чернігівській та Сумській областях);
  • на сході: вдень -10 -12, а вночі -15 -19 градусів;
  • на півдні: вдень -1 -5, вночі від -8 до -12 градусів;
  • на заході: вдень -1 -4, а вночі -6 -12 градусів;
  • у центрі: вдень -3 -10, вночі від -10 до -18 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, прогнозується сніг. На дорогах міста ожеледиця.

Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде -5 -7 градусів, а вночі -10 -12.

 

Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігають сильні морози. Також деякі області засипало снігом.

За прогнозами синоптиків, на вихідних в Україні посиляться морози. Найхолодніше буде у Чернігівській та Сумській області.

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