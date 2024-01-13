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Сильный мороз и местами снег: прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: в Украине сегодня будет морозная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 13 января, будет морозной. В некоторых областях ожидается снег и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в Украине ожидается снег. Только на востоке и местами на юге без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. На западе местами порывы ветра до 15-20 м/с и вьюга.

Температура воздуха:

  • на севере: днем от -4 до -13, ночью -9 -20 градусов (холоднее всего будет в Черниговской и Сумской областях);
  • на востоке: днем -10 -12, а ночью -15 -19 градусов;
  • на юге: днем -1 -5, ночью от -8 до -12 градусов;
  • на западе: днем -1 -4, а ночью -6 -12 градусов;
  • в центре: днем -3 -10, ночью от -10 до -18 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно, прогнозируется снег. На дорогах города гололедица.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем в Киеве -5 -7 градусов, а ночью -10 -12.

 

Напомним, в последние дни в Украине наблюдают сильные морозы. Также некоторые области засыпали снегом.

По прогнозам синоптиков, на выходных в Украине усилятся морозы. Холоднее всего будет в Черниговской и Сумской области.

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