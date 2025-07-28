UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сильні зливи з градом та спека до +36: як погода "розділить" Україну завтра

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 29 липня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

29 липня погода в Україні покаже різкий контраст. В одних регіонах пануватиме суха й спекотна погода, тоді як в інших очікуються зливи з грозами, градом і шквалистим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За даними Діденко, 19 липня очікується нестійка погода через вплив масштабної області низького атмосферного тиску. Атмосферні фронти зумовлять дощі з грозами на заході, місцями на півночі країни, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

У цих регіонах прогнозують локальні зливи, грози, поривчастий вітер, можливі град і шквали. Температура тут буде нижчою від +18 до +23°, місцями під дощем лише +16+18°.

На решті території - на сході, півдні, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині - пануватиме суха й спекотна погода. У південних та центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +32+36°, на сході - до +34°, у північних регіонах - до +28+32°.

Погода у Києві

У столиці також можливі грози та дощі, температура сягатиме +29+30°. 

Синоптик попередила, що через високу вологість можливий фізичний дискомфорт, особливо у людей із хронічними захворюваннями дихальної системи.

Також Діденко додала, що через сильні температурні контрасти зберігається ризик локальних погодних аномалій. 

"Після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря, а на півдні хіба що 31-го липня спека дещо послабне", - розповіла вона.

Як діяти у негоду

У разі погіршення погодних умов мешканцям радять триматися якомога далі від рекламних щитів, електроопор, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також варто щільно зачинити вікна в оселі, а з відкритих балконів і лоджій прибрати всі речі, які можуть зірватися та випасти назовні.

Що робити під час спеки

Під час сильної спеки рекомендується залишатися в затінених або прохолодних місцях, уникати фізичних навантажень у денні години, пити достатньо води, носити легкий одяг світлих тонів і головні убори, а також уникати тривалого перебування під прямим сонцем.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що сьогодні столицю України накриє негода, яка має жовтий рівень небезпеки.

Також стихія накрила Чернівецьку область: десятки тисяч людей залишились без світла, пошкоджені авто та школи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніНегода в Україні