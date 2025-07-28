Сильные ливни с градом и жара до +36: как погода "разделит" Украину завтра

29 июля погода в Украине покажет резкий контраст. В одних регионах будет царить сухая и жаркая погода, тогда как в других ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По данным Диденко, 19 июля ожидается неустойчивая погода из-за влияния масштабной области низкого атмосферного давления. Атмосферные фронты обусловят дожди с грозами на западе, местами на севере страны, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.
В этих регионах прогнозируют локальные ливни, грозы, порывистый ветер, возможны град и шквалы. Температура здесь будет ниже от +18 до +23°, местами под дождем лишь +16+18°.
На остальной территории - на востоке, юге, Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине - будет царить сухая и жаркая погода. В южных и центральных областях столбики термометров поднимутся до +32+36°, на востоке - до +34°, в северных регионах - до +28+32°.
Погода в Киеве
В столице также возможны грозы и дожди, температура будет достигать +29+30°.
Синоптик предупредила, что из-за высокой влажности возможен физический дискомфорт, особенно у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.
Также Диденко добавила, что из-за сильных температурных контрастов сохраняется риск локальных погодных аномалий.
"После завтрашнего жаркого скачка 30-31 июля ожидается снижение температуры воздуха, а на юге разве что 31-го июля жара несколько ослабнет", - рассказала она.
В случае ухудшения погодных условий жителям советуют держаться подальше от рекламных щитов, электроопор, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Также стоит плотно закрыть окна в доме, а с открытых балконов и лоджий убрать все вещи, которые могут сорваться и выпасть наружу.
Во время сильной жары рекомендуется оставаться в затененных или прохладных местах, избегать физических нагрузок в дневные часы, пить достаточно воды, носить легкую одежду светлых тонов и головные уборы, а также избегать длительного пребывания под прямым солнцем.
Напомним, синоптики предупреждают, что сегодня столицу Украины накроет непогода, которая имеет желтый уровень опасности.
Также стихия накрыла Черновицкую область: десятки тысяч людей остались без света, повреждены авто и школы.
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