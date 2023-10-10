UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сильні заморозки вночі, але без опадів: прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (pixabay)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Середа, 11 жовтня, в Україні прогнозується без опадів. Проте вночі очікуються сильні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні завтра мінлива хмарність.

Опади не прогнозуються.

Вночі сильні заморозки 0-5° (на Закарпатті та узбережжі морів температура 1-6° тепла). Вдень температура 9-14° тепла, у західних та Одеській областях до 17°, в Карпатах 6-11°.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

В області також очікуються сильні заморозки 0-5° температура вдень 9-14° тепла. У Києві заморозки вночі 0-2°, вдень 12-14°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що сьогодні у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський випав сніг. Там також фіксується погіршення видимості через туман.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода