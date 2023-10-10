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У Карпатах - сніг з туманом. Туристів попередили про небезпеку

Вівторок 10 жовтня 2023 13:09
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У Карпатах - сніг з туманом. Туристів попередили про небезпеку Фото: сніг у Карпатах 10 жовтня на горі Піп Іван (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Володимир Костирін

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський випав сніг у вівторок, 10 жовтня, на тлі морозної "мінусової" температури повітря, а також фіксується погіршення видимості через туман.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост та Укргідрометцентр.

Такі погодні умови можуть становити загрозу для подорожей у горах.

Зазначається, що сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногорський – обмежена видимість через туман. Крім того, у цій локації фіксується сильний вітер (до 4 метрів за секунду), а температура повітря становила станом на 9:00 -5 градусів.

В Укргідрометцентрі закликали враховувати такі метеорологічні умови у Карпатах.

"Ось така ситуація вранці на горі Піп Іван. Будьте обережними та звертайте увагу на прогнози погоди при походах в гори", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах - сніг з туманом. Туристів попередили про небезпеку

На горі Піп Іван 10 жовтня морозно, тримається сніг та туман (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Звернімо увагу, що минулої неділі, 8 жовтня, під час спуску з гори Говерла в Карпатах заблукали двоє людей. Рятувальники допомогли одному з них, а іншого туриста виявили вже мертвим.

Нагадаємо, що перший сніг у карпатських горах випав у суботу, 7 жовтня, а вчора у Карпатах вдарив мороз до -6 градусів.

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