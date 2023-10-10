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Сильные заморозки ночью, но без осадков: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (pixabay)
Автор: Елизавета Драбкина

Среда, 11 октября, в Украине прогнозируется без осадков. Однако ночью ожидаются сильные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине завтра переменная облачность.

Осадки не прогнозируются.

Ночью сильные заморозки 0-5° (на Закарпатье и побережье морей температура 1-6° тепла). Днем температура 9-14 градусов тепла, в западных и Одесской областях до 17 градусов, в Карпатах 6-11 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

В области также ожидаются сильные заморозки 0-5°, температура днем 9-14° тепла. В Киеве заморозки ночью 0-2°, днем 12-14°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Напомним, что сегодня в Карпатах на горе Пип Иван Черногорский выпал снег. Там также фиксируется ухудшение видимости из-за тумана.

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