Сильные заморозки ночью, но без осадков: прогноз погоды на завтра

В Украине завтра переменная облачность.

Осадки не прогнозируются.

Ночью сильные заморозки 0-5° (на Закарпатье и побережье морей температура 1-6° тепла). Днем температура 9-14 градусов тепла, в западных и Одесской областях до 17 градусов, в Карпатах 6-11 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

В области также ожидаются сильные заморозки 0-5°, температура днем 9-14° тепла. В Киеве заморозки ночью 0-2°, днем 12-14°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Напомним, что сегодня в Карпатах на горе Пип Иван Черногорский выпал снег. Там также фиксируется ухудшение видимости из-за тумана.

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