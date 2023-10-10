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Сильні заморозки вночі, але без опадів: прогноз погоди на завтра

Вівторок 10 жовтня 2023 13:15
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Сильні заморозки вночі, але без опадів: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (pixabay)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Середа, 11 жовтня, в Україні прогнозується без опадів. Проте вночі очікуються сильні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні завтра мінлива хмарність.

Опади не прогнозуються.

Вночі сильні заморозки 0-5° (на Закарпатті та узбережжі морів температура 1-6° тепла). Вдень температура 9-14° тепла, у західних та Одеській областях до 17°, в Карпатах 6-11°.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Сильні заморозки вночі, але без опадів: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

В області також очікуються сильні заморозки 0-5° температура вдень 9-14° тепла. У Києві заморозки вночі 0-2°, вдень 12-14°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Сильні заморозки вночі, але без опадів: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, що сьогодні у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський випав сніг. Там також фіксується погіршення видимості через туман.

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