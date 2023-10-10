Сильні заморозки вночі, але без опадів: прогноз погоди на завтра
Середа, 11 жовтня, в Україні прогнозується без опадів. Проте вночі очікуються сильні заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні завтра мінлива хмарність.
Опади не прогнозуються.
Вночі сильні заморозки 0-5° (на Закарпатті та узбережжі морів температура 1-6° тепла). Вдень температура 9-14° тепла, у західних та Одеській областях до 17°, в Карпатах 6-11°.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.
Погода в Києві
У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.
В області також очікуються сильні заморозки 0-5° температура вдень 9-14° тепла. У Києві заморозки вночі 0-2°, вдень 12-14°.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, що сьогодні у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський випав сніг. Там також фіксується погіршення видимості через туман.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.