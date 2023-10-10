ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сильные заморозки ночью, но без осадков: прогноз погоды на завтра

Вторник 10 октября 2023 13:15
UA EN RU
Сильные заморозки ночью, но без осадков: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (pixabay)
Автор: Елизавета Драбкина

Среда, 11 октября, в Украине прогнозируется без осадков. Однако ночью ожидаются сильные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине завтра переменная облачность.

Осадки не прогнозируются.

Ночью сильные заморозки 0-5° (на Закарпатье и побережье морей температура 1-6° тепла). Днем температура 9-14 градусов тепла, в западных и Одесской областях до 17 градусов, в Карпатах 6-11 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Сильные заморозки ночью, но без осадков: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

В области также ожидаются сильные заморозки 0-5°, температура днем 9-14° тепла. В Киеве заморозки ночью 0-2°, днем 12-14°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Сильные заморозки ночью, но без осадков: прогноз погоды на завтра

Напомним, что сегодня в Карпатах на горе Пип Иван Черногорский выпал снег. Там также фиксируется ухудшение видимости из-за тумана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода
NEWS
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать