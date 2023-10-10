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Сильні заморозки та місцями дощі. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 07:00
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Сильні заморозки та місцями дощі. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні 10 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 жовтня, в Україні очікуються сильні заморозки - не тільки на поверхні грунту, а і в повітрі. До того ж не обійдеться і без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 7-12° тепла; в Одеській області та в Криму вдень 11-16°", - розповіли синоптики.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, попри те, що опадів не очікується, все ж у північно-східних областях та Криму вдень очікується невеликий дощ.

Погода в Києві та області

Сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 7-12° тепла. У Києві вдень 9-11°.

Сильні заморозки та місцями дощі. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Попередження на завтра

За прогнозом синоптиків, 11 жовтня в Україні сильні заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності).

Осінь в Україні

Попри те, що метеорологічна осінь розпочалася в Києві на два тижні пізніше, 2 жовтня, вона вже показала свій "характер" не тільки в столиці - сильними поривами вітру, а і в Україні - в Карпатах вдарив мороз до -6 градусів.

Що стосується першого місяця осені, то вересень 2023 року став найспекотнішим вереснем не лише у Києві, а і у світі за всю історію спостережень. Зокрема, наприкінці вересня в Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів.

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