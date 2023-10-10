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Сильные заморозки и дожди. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 10 октября 2023 07:00
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Сильные заморозки и дожди. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: cиноптики дали прогноз в Украине 10 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 октября, в Украине ожидаются сильные заморозки - не только на поверхности почвы, но и в воздухе. К тому же, не обойдется и без дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 7-12° тепла; в Одесской области и Крыму днем 11-16°", - рассказали синоптики.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, несмотря на то, что осадков не ожидается, все же в северо-восточных областях и Крыму днем ожидается небольшой дождь.

Погода в Киеве и области

Сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 7-12° тепла. В Киеве днем 9-11°.

Сильные заморозки и дожди. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Предупреждение на завтра

По прогнозу синоптиков, 11 октября в Украине сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности).

Осень в Украине

Несмотря на то, что метеорологическая осень началась в Киеве двумя неделями позже, 2 октября, она уже показала свой "характер" не только в столице - сильными порывами ветра, но и в Украине - в Карпатах ударил мороз до -6 градусов.

Что касается первого месяца осени, то сентябрь 2023 стал самым жарким сентябрем не только в Киеве, но и в мире за всю историю наблюдений. В частности, в конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов.

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