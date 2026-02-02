UA

Сильні морози по всій Україні: якою буде погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 2 лютого, очікується мороз до - 18 градусів, опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується холодна погода, без опадів. Температура вдень 13-18° морозу; на півдні та південному сході 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті 0-5° морозу.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується холодна без опадів погода. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 13-18° морозу, у Києві 14-16° морозу.

Прогнози на лютий

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні на початку лютого буде по-справжньому холодною. Місцями прогнозують надзвичайний мороз "червоного" рівня, до -30 градусів.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Крім того, метеорологи розповіли про кліматичні особливості лютого та дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

