Сильні морози по всій Україні: якою буде погода сьогодні

В Україні сьогодні, 2 лютого, очікується мороз до - 18 градусів, опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується холодна погода, без опадів. Температура вдень 13-18° морозу; на півдні та південному сході 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті 0-5° морозу.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.
У Києві та області сьогодні очікується холодна без опадів погода. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 13-18° морозу, у Києві 14-16° морозу.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні на початку лютого буде по-справжньому холодною. Місцями прогнозують надзвичайний мороз "червоного" рівня, до -30 градусів.
Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.
Крім того, метеорологи розповіли про кліматичні особливості лютого та дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.