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Сильні магнітні бурі та циклон. Якою буде погода в Україні на вихідних

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на вихідні 5-6 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідних, 5-6 жовтня, в Україні очікується циклон, який принесе дощі. Також очікуються сильні магнітні бурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Субота та неділя зустрічатимуть в Україні циклон з півдня. Крім того, передбачаються сильні магнітні бурі", - розповіла вона.

В Україну прийде циклон з півдня (facebook.com/tala.didenko)

Через циклон 5-6 жовтня у західних, північних, центральних областях, окрім Полтавської та Дніпропетровської, і також у Одеській області пройдуть періодично дощі різної інтенсивності.

"У східній частині України, в більшості південних областей та в Криму втримається суха погода", - зазначила синоптик.

Температура повітря буде найвищою у східних областях та на півдні, +24...+28 градусів, найнижчою - на заході,+11...+17 градусів. У більшості областей України очікується впродовж дня +18...+24 градусів.

Погода у Києві

У Києві субота та неділя обіцяють періодичні дощі. Температура повітря у суботу очікується в межах +18 градусів, у неділю потепліє до +22 градусів.

Погода в Україні восени

Осінь 2024 почалася в Україні практично спекою. За підсумками синоптиків, вересень виявився найтеплішим для Києва з 1881 року.

І це при тому, що синоптики прогнозували у вересні не лише дощі, похолодання, а й заморозки у всіх регіонах. До речі, щодо заморозків, то у вересні їх фіксували виключно в Карпатах. Цікаво, що у вересні у Карпатах встиг випасти сніг.

Що стосується жовтня, то другий місяць осені буде теплішим за звичайний, а опади випадуть у межах норми. Цікаво, що поки що в Україні триває метеорологічне літо, оскільки температура не впала до необхідного мінімуму.

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