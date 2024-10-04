Сильные магнитные бури и циклон. Какая будет погода в Украине на выходных

В выходные, 5-6 октября, в Украине ожидается циклон, который принесет дожди. Также ожидаются сильные магнитные бури.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Суббота и воскресенье будут встречать в Украине циклон с юга. Кроме того, предполагаются сильные магнитные бури", - рассказала она.
В Украину придет циклон с юга (facebook.com/tala.didenko)
Из-за циклона 5-6 октября в западных, северных, центральных областях, кроме Полтавской и Днепропетровской, а также в Одесской области пройдут периодически дожди разной интенсивности.
"В восточной части Украины, в большинстве южных областей и в Крыму удержится сухая погода", - отметила синоптик.
Температура воздуха будет самой высокой в восточных областях и на юге, +24...+28 градусов, самой низкой - на западе, +11...+17 градусов. В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +18...+24 градуса.
В Киеве суббота и воскресенье обещают периодические дожди. Температура воздуха в субботу ожидается в пределах +18 градусов, в воскресенье потеплеет до +22 градусов.
Осень 2024 началась в Украине практически жарой. Согласно итогам синоптиков, сентябрь оказался самым теплым для Киева с 1881 года.
И это при том, что синоптики прогнозировали в сентябре не только дожди, похолодание, но и заморозки во всех регионах. Кстати, что касается заморозков, то в сентябре их фиксировали исключительно в Карпатах. Интересно, что в сентябре в Карпатах успел выпасть снег.
Что касается октября, то второй месяц осени будет теплее обычного, а осадки выпадут в пределах нормы. Интересно, что пока в Украине продолжается метеорологическое лето, поскольку температура не упала до необходимого минимума.
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