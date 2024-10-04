Сильные магнитные бури и циклон. Какая будет погода в Украине на выходных

"Суббота и воскресенье будут встречать в Украине циклон с юга. Кроме того, предполагаются сильные магнитные бури", - рассказала она.

В Украину придет циклон с юга (facebook.com/tala.didenko)

Из-за циклона 5-6 октября в западных, северных, центральных областях, кроме Полтавской и Днепропетровской, а также в Одесской области пройдут периодически дожди разной интенсивности.

"В восточной части Украины, в большинстве южных областей и в Крыму удержится сухая погода", - отметила синоптик.

Температура воздуха будет самой высокой в ​​восточных областях и на юге, +24...+28 градусов, самой низкой - на западе, +11...+17 градусов. В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +18...+24 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве суббота и воскресенье обещают периодические дожди. Температура воздуха в субботу ожидается в пределах +18 градусов, в воскресенье потеплеет до +22 градусов.