Сильні грози і спека до +37: чого чекати від погоди наступного тижня

Погода в Україні наступного тижня буде спекотною, але водночас дощовитою. У деяких областях стовпчики термометрів покажуть +37 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 28 липня, дощ з грозою накриє західні регіони. Також підмочить частину північних та центральних областей.
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Вівторок, 29 липня, не принесе значної зміни погоди. Хіба що грози також зачеплять і центральні області.
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Вже у середу, 30 липня, дощі накриють майже всю територію України. Сухо буде лише на сході - у Луганській, Донецькій та Харківській областях.
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У четвер, 31 липня, опади очікуються на заході та сході країни, а також у Херсонській області. За прогнозами синоптиків, температура спаде на кілька градусів.
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Під кінець тижня дощі майже відступлять. У перший день серпня дощ прогнозується лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.
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Нагадаємо, цього тижня, 22 липня, Київ накрила сильна негода. Через шквали упав будівельний кран, у столиці фіксували справжній деревопад.
Також раніше поліція нагадала водіям про правила безпеки під час спекотної погоди.
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