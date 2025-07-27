Сильні грози і спека до +37: чого чекати від погоди наступного тижня

У понеділок, 28 липня, дощ з грозою накриє західні регіони. Також підмочить частину північних та центральних областей.

Температура повітря:

на півночі: вдень +25 +31 градус, вночі +19 +22 градуси;

на сході: вдень +29 +35 градусів, вночі +19 +23;

у центрі: вдень +28 +37, вночі +19 +24 градусів;

на півдні: вдень +35 +37 градусів, вночі +22 +24;

на заході: вдень +23 +25, вночі +17 +19 градусів.

Вівторок, 29 липня, не принесе значної зміни погоди. Хіба що грози також зачеплять і центральні області.

Температура повітря:

на півночі: вдень +25 +33 градуси, вночі +19 +22 градуси;

на сході: вдень +31 +37 градусів, вночі +19 +24;

у центрі: вдень +29 +37, вночі +19 +25 градусів;

на півдні: вдень +33 +37 градусів, вночі +22 +24;

на заході: вдень +21 +23, вночі +17 +19 градусів.

Вже у середу, 30 липня, дощі накриють майже всю територію України. Сухо буде лише на сході - у Луганській, Донецькій та Харківській областях.

Температура повітря:

на півночі: вдень +23 +29 градусів, вночі +19 +22 градуси;

на сході: вдень +32 +37 градусів, вночі +20 +24;

у центрі: вдень +26 +33, вночі +21 +24 градуси;

на півдні: вдень +30 +36 градусів, вночі +21 +25;

на заході: вдень +19 +22, вночі +14 +17 градусів.

У четвер, 31 липня, опади очікуються на заході та сході країни, а також у Херсонській області. За прогнозами синоптиків, температура спаде на кілька градусів.

Температура повітря:

на півночі: вдень +23 +25 градусів, вночі +14 +16 градусів;

на сході: вдень +29 +32 градуси, вночі +17 +22;

у центрі: вдень +23 +28, вночі +16 +18 градусів;

на півдні: вдень +26 +30 градусів, вночі +16 +18;

на заході: вдень +18 +22, вночі +13 +15 градусів.

Під кінець тижня дощі майже відступлять. У перший день серпня дощ прогнозується лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Температура повітря: