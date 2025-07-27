Сильные грозы и жара до +37: чего ждать от погоды на следующей неделе

Погода в Украине на следующей неделе будет жаркой, но одновременно дождливой. В некоторых областях столбики термометров покажут +37 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 28 июля, дождь с грозой накроет западные регионы. Также подмочит часть северных и центральных областей.
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Вторник, 29 июля, не принесет значительного изменения погоды. Разве что грозы также затронут и центральные области.
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Уже в среду, 30 июля, дожди накроют почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке - в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.
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В четверг, 31 июля, осадки ожидаются на западе и востоке страны, а также в Херсонской области. По прогнозам синоптиков, температура спадет на несколько градусов.
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Под конец недели дожди почти отступят. В первый день августа дождь прогнозируется только в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
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Напомним, на этой неделе, 22 июля, Киев накрыла сильная непогода. Из-за шквалов упал строительный кран, в столице фиксировали настоящий деревопад.
Также ранее полиция напомнила водителям о правилах безопасности во время жаркой погоды.
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