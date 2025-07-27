RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сильные грозы и жара до +37: чего ждать от погоды на следующей неделе

Фото: синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на следующей неделе будет жаркой, но одновременно дождливой. В некоторых областях столбики термометров покажут +37 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 28 июля, дождь с грозой накроет западные регионы. Также подмочит часть северных и центральных областей.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +25 +31 градус, ночью +19 +22 градуса;
  • на востоке: днем +29 +35 градусов, ночью +19 +23;
  • в центре: днем +28 +37, ночью +19 +24 градусов;
  • на юге: днем +35 +37 градусов, ночью +22 +24;
  • на западе: днем +23 +25, ночью +17 +19 градусов.

Вторник, 29 июля, не принесет значительного изменения погоды. Разве что грозы также затронут и центральные области.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +25 +33 градуса, ночью +19 +22 градуса;
  • на востоке: днем +31 +37 градусов, ночью +19 +24;
  • в центре: днем +29 +37, ночью +19 +25 градусов;
  • на юге: днем +33 +37 градусов, ночью +22 +24;
  • на западе: днем +21 +23, ночью +17 +19 градусов.

Уже в среду, 30 июля, дожди накроют почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке - в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +23 +29 градусов, ночью +19 +22 градуса;
  • на востоке: днем +32 +37 градусов, ночью +20 +24;
  • в центре: днем +26 +33, ночью +21 +24 градуса;
  • на юге: днем +30 +36 градусов, ночью +21 +25;
  • на западе: днем +19 +22, ночью +14 +17 градусов.

В четверг, 31 июля, осадки ожидаются на западе и востоке страны, а также в Херсонской области. По прогнозам синоптиков, температура спадет на несколько градусов.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +23 +25 градусов, ночью +14 +16 градусов;
  • на востоке: днем +29 +32 градуса, ночью +17 +22;
  • в центре: днем +23 +28, ночью +16 +18 градусов;
  • на юге: днем +26 +30 градусов, ночью +16 +18;
  • на западе: днем +18 +22, ночью +13 +15 градусов.

Под конец недели дожди почти отступят. В первый день августа дождь прогнозируется только в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +23 +26 градусов, ночью +14 +18 градусов;
  • на востоке: днем +29 +33 градуса, ночью +17 +22;
  • в центре: днем +26 +31, ночью +14 +19 градусов;
  • на юге: днем +26 +33 градуса, ночью +17 +22;
  • на западе: днем +22 +25, ночью +14 +16 градусов.

 

Напомним, на этой неделе, 22 июля, Киев накрыла сильная непогода. Из-за шквалов упал строительный кран, в столице фиксировали настоящий деревопад.

Также ранее полиция напомнила водителям о правилах безопасности во время жаркой погоды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве