Сильні дощі, град і шквали: прогноз погоди на 25 травня

Погода в Україні сьогодні, 25 травня, буде місцями з дощами. Синоптики попереджають про град і шквали у деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози. В окремих районах град, місцями можливі сильні опади. На решті території без дощів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів у більшості областей вдень покажуть +23 +28 градусів. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях +17 +22.

На заході України буде найхолодніше приблизно +11 +16 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у Києві хмарно з проясненнями, очікується дощ з грозами. Також можливі шквали до 15-20 м/с та град.

У столиці України вдень від +18 до +20 градусів.