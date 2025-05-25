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Сильні дощі, град і шквали: прогноз погоди на 25 травня

Україна , Неділя 25 травня 2025 07:00
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Сильні дощі, град і шквали: прогноз погоди на 25 травня Фото: в Україні сьогодні очікуються дощі і шквали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 25 травня, буде місцями з дощами. Синоптики попереджають про град і шквали у деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози. В окремих районах град, місцями можливі сильні опади. На решті території без дощів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів у більшості областей вдень покажуть +23 +28 градусів. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях +17 +22.

На заході України буде найхолодніше приблизно +11 +16 градусів.

Сильні дощі, град і шквали: прогноз погоди на 25 травня

Погода в Києві

Сьогодні у Києві хмарно з проясненнями, очікується дощ з грозами. Також можливі шквали до 15-20 м/с та град.

У столиці України вдень від +18 до +20 градусів.

Сильні дощі, град і шквали: прогноз погоди на 25 травня

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць літа.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень.

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