Сильнейший ливень потушил масштабные пожары в Австралии, которые бушевали в стране с ноября 2019 года. Об этом сообщает местное издание 7news.com.au.

Сообщается, что по состоянию на 9 февраля, потушены масштабные лесные пожары, которые охватили страну на два с половиной месяцев. В частности, пожары в Новом Южном Уэльсе продолжались с 26 ноября.

При этом аварийные службы готовятся к еще одному сильному ливню в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварры и Южного побережья уже оповестили об угрозе. По данным синоптиков, в северной части штата в течение 48 часов выпало 300 мм осадков.

Напомним, при тушении пожаров в Австралии разбился самолет с американскими спасателями. В результате инцидента никто не выжил.

По последним данным, в результате пожаров погибли 24 человека, 6 числятся в списке пропавших без вести. Оценки погибших животных разнятся от 400 млн до 1,25 млрд особей, не считая земноводных, насекомых и других беспозвоночных. Также сгорели несколько сотен жилых домов, тысячи людей были вынуждены покинуть место жительство. Огонь уничтожил десятки миллионов гектар растительности.