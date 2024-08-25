Сильна спека, місцями шквали: прогноз погоди в Україні
Погода в Україні сьогодні, 25 серпня, буде спекотною. Місцями можливі шквальні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні невелика хмарність, опадів не очікується.
Вітер північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південно-східній частині України вдень місцями пориви до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів у західних та північних областях вдень покажуть +29 +34 градуси. На решті території країни сильна спека до +35 +37 градусів.
Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів на заході та півночі, в інших областях буде +16 +21.
Погода у Києві
У столиці сьогодні невелика хмарність, але сухо. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень у Києві буде у районі +31 +33 градусів, а вночі +14 +16 градусів.
Спека в Україні
Цього тижня до України повернулася спекотна погода. Раніше енергетики повідомляли, що на тлі підвищення температур може зрости споживання електроенергії.
Декілька днів в Україні вводили обмеження на споживання електроенергії, в областях у вечірні години діяли графіки відключення світла. Проте зараз ситуація стабілізувалася.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.