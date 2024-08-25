Сильна спека, місцями шквали: прогноз погоди в Україні

Погода в Україні сьогодні, 25 серпня, буде спекотною. Місцями можливі шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні невелика хмарність, опадів не очікується.

Вітер північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південно-східній частині України вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів у західних та північних областях вдень покажуть +29 +34 градуси. На решті території країни сильна спека до +35 +37 градусів.

Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів на заході та півночі, в інших областях буде +16 +21.

Погода у Києві

У столиці сьогодні невелика хмарність, але сухо. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у районі +31 +33 градусів, а вночі +14 +16 градусів.