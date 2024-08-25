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Сильная жара, местами шквалы: прогноз погоды в Украине

Украина , Воскресенье 25 августа 2024 07:00
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Сильная жара, местами шквалы: прогноз погоды в Украине Фото: 25 августа в Украине ожидается жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 25 августа, будет жаркой. Местами возможны шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине небольшая облачность, осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с. В юго-восточной части Украины днем местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров в западных и северных областях днем покажут +29 +34 градуса. На остальной территории страны сильная жара до +35 +37 градусов.

Ночью температура опустится до +12 +17 градусов на западе и севере, в других областях будет +16 +21.

Сильная жара, местами шквалы: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве

В столице сегодня небольшая облачность, но сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет в районе +31 +33 градусов, а ночью +14 +16 градусов.

Сильная жара, местами шквалы: прогноз погоды в Украине

Жара в Украине

На этой неделе в Украину вернулась жаркая погода. Ранее энергетики сообщали, что на фоне повышения температуры может возрасти потребление электроэнергии.

Несколько дней в Украине вводилось ограничение на потребление электроэнергии, в областях в вечерние часы действовали графики отключения света. Однако сейчас ситуация стабилизировалась.

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