Сили "Вагнера" найближчими тижнями можуть втратити більшу частину найманців-зеків, - ISW

Експерти наводять оцінку міністерства оборони Великої Британії, згідно з якою тисячі засуджених "вагнерівців", завербованих восени 2022 року, будуть помилувані та звільнені, враховуючи, що ця ПВК, ймовірно, дотримається своєї обіцянки звільнити засуджених після 6 місяців служби.

Британське Міноборони прогнозує, що відхід ув'язнених посилить нестачу кадрів групи "Вагнера", оскільки Кремль також заблокував можливість для цієї ПВК вербувати додаткових ув'язнених.

Так, 27 січня у Кремлі виступали з підтвердженням, що російський диктатор Володимир Путін видає попереджувальне помилування засудженим, які беруть участь у війні проти України.

"Заява Кремля відповідає встановленому ISW графіку рішення Путіна повністю дистанціюватися від засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина після падіння Соледара в Донецькій області 12-13 січня", - йдеться у публікації.

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення випереджальних помилувань, щоб "стимулювати більше ув'язнених "Вагнера" піти після закінчення терміну їхніх контрактів, щоб ще більше підірвати силу "Вагнера".

"Пригожин розробив бренд, який постійно висміює Міноборони Росії за його нехтування благополуччям військовослужбовців, і навряд чи викличе гнів ув'язнених, залишивши їх на передовій після закінчення терміну їх контрактів", - йдеться у звіті.

Ключові висновки