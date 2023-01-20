Британська розвідка назвала чисельність групи "Вагнера" на фронті

Чисельність так званої ПВК "Вагнера" на російсько-українському фронті сягає 50 тисяч осіб. Частково ПВК фінансується за рахунок корупції при держзамовленнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

За даними держреєстру РФ, воєнізована група "Вагнера" офіційно зареєстрована як юридична особа на 27 грудня 2022 року. Група оголосила свою основну діяльність "консалтингом у галузі управління"; про військову службу не згадувалося.

"Поки незрозуміло, якою мірою структура "ПВК Центр Вагнера" використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю "Вагнера", зазначається в повідомленні.

У Міноборони Британії приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, попри тривалі дискусії про реформування закону. Власник "Вагнера" Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями.

"Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин зізнався на підставі "Вагнера" лише у вересні 2022 року; у жовтні 2022 року він відкрив глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі", - наголошується в повідомленні.

За даними британської розвідки, до складу "Вагнера" входить 50 тисяч людей в Україні і група "стала ключовим компонентом української кампанії".

"Реєстрація, ймовірно, спрямована на те, щоб максимізувати комерційну вигоду Пригожина і ще більше узаконити дедалі відомішу організацію", - зазначають у Міноборони Британії.