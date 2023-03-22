Сили "Вагнера" найближчими тижнями можуть втратити більшу частину найманців-зеків, - ISW
Російські ув'язнені, які стали найманцями ПВК "Вагнера" та воюють у складі окупаційних сил в Україні, можуть найближчими тижнями після закінчення дії їх шестимісячних контрактів залишити лави угрупування. Очікується, що "вагнерівці" так позбудуться більшої частини завербованих засуджених.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти наводять оцінку міністерства оборони Великої Британії, згідно з якою тисячі засуджених "вагнерівців", завербованих восени 2022 року, будуть помилувані та звільнені, враховуючи, що ця ПВК, ймовірно, дотримається своєї обіцянки звільнити засуджених після 6 місяців служби.
Британське Міноборони прогнозує, що відхід ув'язнених посилить нестачу кадрів групи "Вагнера", оскільки Кремль також заблокував можливість для цієї ПВК вербувати додаткових ув'язнених.
Так, 27 січня у Кремлі виступали з підтвердженням, що російський диктатор Володимир Путін видає попереджувальне помилування засудженим, які беруть участь у війні проти України.
"Заява Кремля відповідає встановленому ISW графіку рішення Путіна повністю дистанціюватися від засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина після падіння Соледара в Донецькій області 12-13 січня", - йдеться у публікації.
Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення випереджальних помилувань, щоб "стимулювати більше ув'язнених "Вагнера" піти після закінчення терміну їхніх контрактів, щоб ще більше підірвати силу "Вагнера".
"Пригожин розробив бренд, який постійно висміює Міноборони Росії за його нехтування благополуччям військовослужбовців, і навряд чи викличе гнів ув'язнених, залишивши їх на передовій після закінчення терміну їх контрактів", - йдеться у звіті.
Ключові висновки
- Президент РФ Володимир Путін, схоже, створює умови для перетворення Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй на зброю як метод демонстрації російської сили напередодні вступу Росії в головування, що чергується в РБ ООН у квітні.
- Звіти другого дня візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до російського диктатора Володимира Путіна, як і раніше, свідчать про те, що Путіну не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався.
- Путін брехливо зобразив постачання Заходом боєприпасів зі збідненим ураном (не придатних для використання в ядерній чи радіологічній зброї) Україні як значну ескалацію, щоб підтримати інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки та покладення тягаря переговорів на Захід.
- Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ та Росгвардія порушили кримінальну справу стосовно заступника командувача Центрального округу Росгвардії генерал-майора Вадима Драгомирецького.
- Міністерство оборони США оголосило, що воно санкціонувало скорочення президентських видатків, щоб надати Україні допомогу в галузі безпеки на суму близько 350 мільйонів доларів.
- Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна.
- Російські сили не досягли будь-яких підтверджених успіхів у Бахмуті або навколо нього і продовжували наступальні операції на околицях Донецька.
- Кремль продовжує криптомобілізаційні кампанії з набору чоловіків по всій РФ на службу за контрактом, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації.
- Російська окупаційна "влада" продовжує сприяти депортації українських дітей до РФ.
Раніше повідомлялося, що британська розвідка прогнозує, що вже скоро зеки "Вагнера" з бойовим досвідом наповнять російські міста.
Додамо, що у січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті сягала 50 тисяч осіб.
Варто додати, що нещодавно власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин закликав російських військових берегти сили через майбутній контрнаступ ЗСУ. і тим самим виправдовуючи нездатність досягти цілей у Бахмуті.
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