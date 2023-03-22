Силы "Вагнера" в ближайшие недели могут потерять большую часть наемников-зеков, - ISW

Российские заключенные, которые стали наемниками ЧВК "Вагнера" и воюют в составе оккупационных сил в Украине, могут в ближайшие недели после окончания действия их шестимесячных контрактов покинуть ряды группировки. Ожидается, что "вагнеровцы" так лишатся большей части завербованных осужденных.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты приводят оценку министерства обороны Великобритании, согласно которой что тысячи осужденных "вагнеровцев", завербованных осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены, учитывая, что эта ЧВК, вероятно, придержится своего обещания освободить осужденных после 6 месяцев службы.

Британское Минобороны прогнозирует, что уход заключенных усугубит нехватку кадров группы "Вагнера", поскольку Кремль также заблокировал возможность для этой ЧВК вербовать дополнительных заключенных.

Так, 27 января в Кремле выступали с подтверждением, что российской диктатор Владимир Путин выдает упреждающее помилование осужденным, которые участвуют в войне против Украины.

"Заявление Кремля соответствует установленному ISW графику решения Путина полностью дистанцироваться от основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина после падения Соледара в Донецкой области 12-13 января", - говорится в публикации.

Аналитики считают, что Кремль, вероятно, преднамеренно санкционировал обнародование упреждающих помилований, чтобы "стимулировать больше заключенных "Вагнера" уйти после истечения срока их контрактов, чтобы еще больше подорвать силу "Вагнера".

"Пригожин разработал бренд, постоянно высмеивающий Минобороны России за его пренебрежение благополучием военнослужащих, и вряд ли вызовет гнев заключенных, оставив их на передовой после истечения срока их контрактов", - говорится в отчете.

Ключевые выводы