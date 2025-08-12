Сили спецоперацій знищили потужний радар росіян у Криму

У ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху опору Сил спецоперацій ЗСУ знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населеному пункті Абрикосівка у Криму.

ТРЛК-10 "Скала-М" - це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення повітряних цілей.

Радар призначений для контролю повітряного руху у небі - зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

Сили спецоперацій зазначили, що знищення радара суттєво послабить застосування авіації, яку окупанти використовують для обстрілів мирних жителів.