Сили ППО знищили ще 17 дронів: скільки всього безпілотників збили з ночі

Нічна атака ворога

Вночі 16 жовтня російські війська випустили по Україні 136 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала понад 12 годин, безпілотники збивали до 13:00.

Також вночі окупанти вдарили зенітною ракетою С-300 по Донецькій області та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівській області.

У Тернопільській області був атакований об'єкт промисловості, там виникла пожежа.

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