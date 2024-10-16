Сили ППО знищили ще 17 дронів: скільки всього безпілотників збили з ночі

Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів. Всього українська ППО з ночі збила 68 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Також, за останніми даними, ще чотири дрони були локаційно втрачені.
Станом на 13:00 ударні дрони в повітряному просторі України не спостерігаються
Загалом у ніч на 16 жовтня з 136 ударних безпілотників:
Вночі 16 жовтня російські війська випустили по Україні 136 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала понад 12 годин, безпілотники збивали до 13:00.
Також вночі окупанти вдарили зенітною ракетою С-300 по Донецькій області та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівській області.
У Тернопільській області був атакований об'єкт промисловості, там виникла пожежа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.