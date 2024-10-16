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Сили ППО знищили ще 17 дронів: скільки всього безпілотників збили з ночі

Фото: сили ППО знищили ще 17 ворожих дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів. Всього українська ППО з ночі збила 68 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Також, за останніми даними, ще чотири дрони були локаційно втрачені. 

Станом на 13:00 ударні дрони в повітряному просторі України не спостерігаються

Загалом у ніч на 16 жовтня з 136 ударних безпілотників:

  • збито - 68,
  • локаційно втрачено - 64,
  • повернулись у Росію - 2,
  • влучання - 2.

 

Нічна атака ворога

Вночі 16 жовтня російські війська випустили по Україні 136 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала понад 12 годин, безпілотники збивали до 13:00.

Також вночі окупанти вдарили зенітною ракетою С-300 по Донецькій області та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівській області.

У Тернопільській області був атакований об'єкт промисловості, там виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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