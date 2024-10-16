Силы ПВО уничтожили еще 17 дронов: сколько всего беспилотников сбили с ночи

Ночная атака врага

Ночью 16 октября российские войска выпустили по Украине 136 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала более 12 часов, беспилотники сбивали до 13:00.

Также ночью оккупанты ударили зенитной ракетой С-300 по Донецкой области и управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговской области.

В Тернопольской области был атакован объект промышленности, там возник пожар.

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