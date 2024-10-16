Вночі Росія влучила по промисловому об’єкту в Тернопільській області

Під час нічної атаки проти України Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області. Виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОВА .

Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає, розповіли в ОВА.

Для оперативної ліквідації наслідків пожежі були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

Нагадаємо, у Києві 15 жовтня увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною були ворожі дрони-камікадзе "Шахед".

У неділю вранці в Київській та Черкаській областях впали уламки збитих російських дронів. Внаслідок цього є пошкодження будинків. У Київській області за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Вона тривала понад 10 годин.

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