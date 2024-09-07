UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили ППО знищили всі "Шахеди", що прямували на Київ, - КМВА

Фото: внаслідок атаки російських дронів у Києві постраждалих немає (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Всі запущені росіянами по Києву ударні безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони. Постраждалі серед населення відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

Він нагадав, що ворожі безпілотники типу "Шахед" почали залітати на територію України з різних напрямків ще до опівночі, а до Києва наблизилися близько третьої години ночі.

"Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18-ть хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі", - зазначив Попко.

За його словами, внаслідок атаки російських ударних дронів у Печерському районі було зафіксоване падіння уламків за чотирма різним адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2, яке оперативно ліквідували.

Попко зазначив, що попередньо в місті постраждалих і руйнувань немає. І додав, що в сусідніх з Київською областях ще триває атака дронів і вони можуть змінити курс на столицю.

Нічна атака дронів-камікадзе

Росіяни почали хвилями запускати "Шахеди" ввечері у п'ятницю, 6 вересня.

Близько 2:00 у Київській області було чутно вибухи через роботу протиповітряної оборони.

Після 3:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу.

Невдовзі у столиці пролунала серія потужних вибухів через роботу ППО по безпілотниках.

Уламки збитих дронів впали у кількох районах. Постраждалі та руйнування відсутні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони