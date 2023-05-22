Сили ППО знищили ударний безпілотник, яким росіяни атакували Одеську область

Російські окупаційні війська спрямували ударний безпілотний літальний апарат в напрямку Одеської області, його збили українські сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
21 травня, над морем силами ППО Збройних сил України був знищений російський ударний безпілотник, який прямував в Одеську область.
В оперативному командуванні "Південь" зазначають, що на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".
"Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації - дуже високий! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою", - йдеться у повідомленні.
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Одеса є однією з головних цілей окупантів для отримання переваги в Чорному морі. Ввечері, 21 травня, під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух.
Також, 19 травня, в Одеській області намагалися підірвати автомобіль. В момент підриву в транспортному засобі знаходився водій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.