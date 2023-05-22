Силы ПВО уничтожили ударный беспилотник, которым россияне атаковали Одесскую область

21 мая, над морем силами ПВО Вооруженных сил Украины был уничтожен российский ударный беспилотник, направлявшийся в Одесскую область.

В оперативном командовании "Юг" отмечают, что на боевом дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров".

"Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации - очень высок! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью", - говорится в сообщении.

Одесская область