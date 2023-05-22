Силы ПВО уничтожили ударный беспилотник, которым россияне атаковали Одесскую область

Российские оккупационные войска направили ударный беспилотный летательный аппарат в направлении Одесской области, его сбили украинские силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.
21 мая, над морем силами ПВО Вооруженных сил Украины был уничтожен российский ударный беспилотник, направлявшийся в Одесскую область.
В оперативном командовании "Юг" отмечают, что на боевом дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров".
"Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации - очень высок! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью", - говорится в сообщении.
С начала российского полномасштабного вторжения в Украину Одесса является одной из главных целей окупантов для получения преимущества в Черном море. Вечером, 21 мая, во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв.
Также, 19 мая, в Одесской области пытались взорвать автомобиль. В момент взрыва в транспортном средстве находился водитель.
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