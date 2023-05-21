ua ru
Нд, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі під час тривоги пролунав вибух

Новость на русском →
Неділя 21 травня 2023 22:10
В Одесі під час тривоги пролунав вибух Ілюстративне фото: В Одесі під час тривоги прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вибух в Одесі пролунав у неділю увечері, 21 травня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Спікера Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що ситуація у місті під контролем.

"Ситуація повністю під контролем. Сили оборони на певних позиціях", – заявив він у Telegram.

Водночас він закликав жителів міста не ігнорувати тривогу в області.

Одеська область

Одеська область від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не була окупована, проте була однією з головних цілей окупантів для отримання переваги в Чорному морі.

Одеса, як і населені пункти області, що розташовані на березі, неодноразово обстрілювалися окупантами з акваторії Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів