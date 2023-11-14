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Сили ППО знищили три "Шахеди" на сході країни

Вівторок 14 листопада 2023 00:35
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Сили ППО знищили три "Шахеди" на сході країни Фото: сили ППО знищили три "Шахеди" на сході країни (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі безпілотники вчора ввечері, 13 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".

Українським військовим вдалося "приземлити" кілька "Шахедів" та один розвідувальний дрон типу SuperCam.

"13 листопада 2023 року станом на 23.00 у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" знищено 4 БпЛА противника: три "Шахед-131/136" та SuperCam у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні Повітряного командування "Схід" .

Що відомо про "Шахеди"

Shahed-136/131 – це ударний безпілотник іранського виробництва, вперше представлений у 2020 році. Його дальність польоту становить 2000 км., за іншими даними 1000 км.

Дрон, як правило, летить на висоті від 60 до 4000 метрів із крейсерською швидкістю близько 150-170 км/год, він здатний нести від 40 до 50 кг вибухівки.

Сили ППО збивають російські дрони

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ застосовують різні безпілотники. Бійці ЗСУ регулярно захищають українське небо від ворожих безпілотників. Для цього бійці використовують стрілецьку зброю, а також різноманітні засоби ППО.

Так, нещодавно українські військові збили ворожий дрон у Дніпропетровській області. Йдеться про "Орлан-10".

Також українські прикордонники збили чергову ворожу мету. Так, у Харківській області ДПСУ приземлила російський дрон.

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