Прикордонники збили ворожий дрон у Харківській області (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Політ бойового ворожого дрона - черговий виклик прикордонникам на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, чіткими та вмілими діями бійці блискавично посадили ворожу "пташку", перетворивши її на металобрухт.

Обстріл України

Окупанти в ніч проти 27 жовтня атакували південні області України. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, безпілотники росіяни випускали у дві хвилі. Крім того, ворог під час атаки використав і балістику "Іскандер-М", вдаривши по Харківській області. Сили ППО збили майже всі безпілотники – п'ять із шести.

Що стосується наслідків, то на Миколаївщині зафіксували "приліт" у районі міста Вознесенськ, а в Харківській області окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині у місті Ізюм.