Прикордонники збили ворожий дрон у Харківській області (фото)
Українські прикордонники збили чергову ворожу ціль. Так, у Харківській області ДПСУ приземлила російський дрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Політ бойового ворожого дрона - черговий виклик прикордонникам на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.
За даними прикордонників, чіткими та вмілими діями бійці блискавично посадили ворожу "пташку", перетворивши її на металобрухт.
Обстріл України
Окупанти в ніч проти 27 жовтня атакували південні області України. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, безпілотники росіяни випускали у дві хвилі. Крім того, ворог під час атаки використав і балістику "Іскандер-М", вдаривши по Харківській області. Сили ППО збили майже всі безпілотники – п'ять із шести.
Що стосується наслідків, то на Миколаївщині зафіксували "приліт" у районі міста Вознесенськ, а в Харківській області окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині у місті Ізюм.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.