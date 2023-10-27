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Прикордонники збили ворожий дрон у Харківській області (фото)

Харків, П'ятниця 27 жовтня 2023 09:48
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Прикордонники збили ворожий дрон у Харківській області (фото) Фото: прикордонники збили ворожий дрон у Харківській області (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники збили чергову ворожу ціль. Так, у Харківській області ДПСУ приземлила російський дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Політ бойового ворожого дрона - черговий виклик прикордонникам на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники збили ворожий дрон у Харківській області (фото)

За даними прикордонників, чіткими та вмілими діями бійці блискавично посадили ворожу "пташку", перетворивши її на металобрухт.

Обстріл України

Окупанти в ніч проти 27 жовтня атакували південні області України. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, безпілотники росіяни випускали у дві хвилі. Крім того, ворог під час атаки використав і балістику "Іскандер-М", вдаривши по Харківській області. Сили ППО збили майже всі безпілотники – п'ять із шести.

Що стосується наслідків, то на Миколаївщині зафіксували "приліт" у районі міста Вознесенськ, а в Харківській області окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині у місті Ізюм.

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